Бывший тренер "Барселоны" Вальверде может возглавить "Валенсию"

Бывший главный тренер футбольного клуба "Барселона" Эрнесто Вальверде может возглавить "Валенсию". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанскую радиостанцию Onda Cero, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что 56-летний Вальверде и его помощник Джон Аспиазу в настоящий момент ищут жилье в Валенсии. Данные поиски могут быть связаны с продвинутыми переговорами с одноименным клубом.

"Валенсия" потерпела три поражения в четырех последних встречах и идет на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Главным тренером команды с сентября 2019 года является Альберт Селадес.

Вальверде возглавлял "Валенсию" в 2012-2013 годах. Последним местом его работы была "Барселона", которую он тренировал с лета 2017 года по январь 2020 года. Вместе с командой специалист дважды выиграл чемпионат Испании (2017/18, 2018/19) и по одному разу завоевывал трофеи Кубка (2017/18) и Суперкубка Испании (2018). Ранее он тренировал греческий "Олимпиакос", с которым трижды становился чемпионом страны и дважды завоевывал Кубок Греции, а также испанские "Эспаньол", "Вильярреал", и "Атлетик", выиграв с последним Суперкубок Испании (2015).