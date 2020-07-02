Футболист "Гамбурга" Джатта подозревается в нарушении закона о проживании

Гамбийский нападающий футбольного клуба "Гамбург" Бакери Джатта подозревается в нарушении закона о проживании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В четверг полиция провела обыски в квартире Джатты, чтобы изъять электронные носители информации. Прокуратура подозревает 22-летнего футболиста в предоставлении недостоверных документов для получения вида на жительство.

В 2019 году газета Bild подвергала сомнению личность Джатты, предположив, что это футболист Бакари Даффе, которому в ноябре исполнится 25 лет. Осенью полиция завершила расследование данной информации, не сумев доказать предположения газеты. Позже Bild сообщила, что Джатта представился как Даффе, когда прибыл в Бремен в 2015 году. Прокуратура открыла дело в отношении футболиста, но позже расследование было закрыто.

Джатта выступает за "Гамбург" с 2016 года, в германском клубе в общей сложности он провел 78 матчей, забив девять мячей. В прошедшем сезоне он принял участие в 34 играх, четыре раза поразив ворота соперника.

"Гамбур" выступает во втором дивизионе чемпионата Германии, прошлый сезон команда завершила на четвертом месте.