"Аталанта" одержала седьмую победу подряд в чемпионате Италии, обыграв "Наполи"

"Аталанта" на своем поле переиграла "Наполи" в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Забитыми мячами отметились Марио Пашалич (47-я минута) и Робин Госенс (56). На 30-й минуте матча голкипер "Наполи" Давид Оспина получил травму головы во время столкновения, вратарь не смог самостоятельно покинуть поле, его унесли на носилках. Место Оспины в воротах занял Алекс Мерет.

"Аталанта" одержала седьмую победу подряд в чемпионате страны, в турнирной таблице клуб идет на четвертом месте, набрав 60 очков. Неаполитанский клуб прервал пятиматчевую победную серию и располагается на шестой строчке, имея в активе 45 очков. В следующем туре "Аталанта" 5 июля на выезде сыграет с "Кальяри", "Наполи" в этот же день примет "Рому".

Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.