"Атлетико" разгромил "Мальорку" в матче чемпионата Испании по футболу

"Атлетико" на своем поле переиграл "Мальорку" в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:0, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Дублем отметился Альваро Мората (29-я и 45-я минуты), первый гол Мората забил с пенальти, еще один гол на счету Коке (79). Футболисты "Атлетико" реализовали пять 11-метровых подряд первые с 2013 года.

"Атлетико" не проигрывает 12 матчей подряд в чемпионате, в турнирной таблице клуб идет на третьем месте, набрав 62 очка. "Мальорка" находится в зоне вылета, клуб располагается на 18-й строчке, имея в активе 29 очков. В следующем туре подопечные Диего Симеоне 7 июля в гостях сыграют с "Сельтой", в составе которой выступает форвард сборной России Федор Смолов, "Мальорка" 9 июля примет "Леванте".

Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.