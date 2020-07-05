"Лацио" разгромно проиграл "Милану"

"Милан" одержал крупную победу над "Лацио" со счетом 3:0 в гостевом матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Забитыми мячами отметились Хакан Чалханоглу (23-я минута), Златан Ибрагимович (34, с пенальти) и Анте Ребич (59). "Милан" не проигрывает в чемпионате страны на протяжении четырех матчей (три победы, одна ничья).

В турнирной таблице "Милан" занимает шестое место, набрав 46 очков, "Лацио" с 68 очками идет вторым, семь очков проигрывая лидирующему "Ювентусу". Идущий третьим "Интер" (64 очка) в матче 30-го тура в воскресенье примет "Болонью".

В следующем туре "Милан" примет "Ювентус", "Лацио" в гостях сыграет с "Лечче". Обе встречи пройдут 7 июля.

Ранее в субботу "Сассуоло" обыграл "Лечче" со счетом 4:2.