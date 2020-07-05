"Зенит" стал шестикратным чемпионом России по футболу

Санкт-петербургский "Зенит" победил в гостях "Краснодар" в матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер лиги (РПЛ) и досрочно стал победителем турнира. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу "Зенита", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей отличились Сердар Азмун (5-я и 52-я минуты), Артем Дзюба (45, с пенальти) и Алексей Сутормин (72). У хозяев дубль оформил Даниил Уткин (29, 50). Нападающий "Краснодара" Вандерсон не реализовал пенальти на 41-й минуте.

"Зенит" набрал 62 очка после 26 матчей и стал недосягаем для преследователей за четыре тура до конца чемпионата. Московский "Локомотив" находится на втором месте, набрав 49 очков после 26 игр. "Краснодар" идет на третьем месте, имея на счету 45 очков после 25 матчей.

"Зенит" выиграл чемпионат России второй год подряд под руководством Сергея Семака. Впервые с сезонов-2012/13 и 2013/14, когда титул доставался ЦСКА, один и тот же клуб два года подряд завоевывает золотые медали турнира. Ранее петербургский клуб становился чемпионом при нидерландце Дике Адвокате (сезон-2007), итальянце Лучано Спаллетти (2010, 2011/12) и португальце Андре Виллаше-Боаше (2014/15). Кроме того, "Зенит" является чемпионом СССР 1984 года, тогда команду к титулу привел Павел Садырин.