Игрок клуба НФЛ "Канзас-Сити" Махоумс подписал самый крупный контракт в истории спорта

Квотербек клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) "Канзас-Сити" Патрик Махоумс подписал новый контракт с командой, который стал самым крупным в истории спорта. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт лиги, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Соглашение 24-летнего футболиста рассчитано на 10 лет. Текущий контракт, подписанный Махоумсом в 2017 году, истекает после окончания сезона-2021. По новому соглашению квотербек заработает около $500 млн.

Данный контракт стал самым крупным в истории мирового спорта. Предыдущий рекорд принадлежал бейсболисту клуба "Лос-Анджелес Энджелс" Майку Трауту. В 2019 году спортсмен заключил с командой соглашение на 12 лет и общую сумму в размере около $430 млн.

Махоумс был выбран "Канзас-Сити" на драфте 2017 года под 10-м номером. По итогам прошлого сезона "Канзас-Сити" стали победителями Супербоула впервые с 1970 года. Махоумс был признан самым ценным игроком встречи (MVP). Он стал самым молодым футболистом в истории лиги, который получил титул MVP и завоевал Супербоул.