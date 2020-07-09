«Ливерпуль» в гостях одолел «Брайтон» в матче АПЛ

Спорт 9 июля 2020 03:43 (UTC+04:00)
«Ливерпуль» в гостях одолел «Брайтон» в матче АПЛ

В матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» оказался сильнее «Брайтон энд Хоув Альбион», передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Встреча прошла в Брайтоне на стадионе «Амекс» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой гостей со счетом 1:3.

В составе победителей забитыми мячами отметились Джордан Хендерсон и Мохаммед Салах, поразивший ворота оппонентов по разу в первом и втором таймах.

У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Леандро Троссард.

После этой победы подопечные Юргена Клоппа набрали 92 очка и сохранили 23-очковый отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити».

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Как обычно происходит наследование?
Как обычно происходит наследование?
Где нужно оформлять пособие?
Где нужно оформлять пособие?
Может ли моя супруга получать мою пенсию…
Может ли моя супруга получать мою пенсию…
Loading Bars
Лента новостей
В США заявили, что среди полицейских распространено предубежденное отношение к темнокожим США 04:02
«Ливерпуль» в гостях одолел «Брайтон» в матче АПЛ Спорт 03:43
В Facebook заблокировали страницы, связанные с ультраправыми и экс-советником Трампа США 03:30
МИД: Список стран, для которых Грузия откроет границы, может увеличиться через две недели Грузия 03:09
В результате протестов в Белграде пострадали 10 полицейских Европа 02:53
"Аталанта" обыграла "Сампдорию" и поднялась на третье место в чемпионате Италии Спорт 02:41
Один человек погиб при обрушении подъемного крана на дом в Лондоне Европа 02:28
В Турции произошло землетрясение Турция 02:13
В Facebook заявили об удалении страниц, связанных с подчиненными президента Бразилии В мире 01:55
Forbes: состояние Джеффа Безоса превысило $180 млрд В мире 01:44
Штаб-квартира ООН начнет первый этап открытия с 20 июля В мире 01:29
Лидеры США и Мексики подписали совместную декларацию о дружбе и сотрудничестве США 01:11
Марокко откроет воздушное и морское сообщение для граждан и проживающих иностранцев Другие страны 00:53
В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом Россия 00:39
Токаев объявил 13 июля днем траура по умершим из-за коронавируса Казахстан 00:23
Венесуэла сбила неопознанный американский самолет Другие страны 00:07
Трюдо: Канада эффективнее борется с коронавирусом, чем США Другие страны 8 июля 23:50
ВОЗ: За сутки в мире выявили почти 169 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире 8 июля 23:30
Главы Генштабов Турции и России обсудили ситуацию в Сирии и Ливии Турция 8 июля 23:21
Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 500% Финансы 8 июля 23:10
AZAL выполнил чартерный рейс из Дубая (ФОТО) Общество 8 июля 23:03
В метро Тегерана столкнулись два поезда Общество 8 июля 22:51
Белый дом пообещал новые меры против Китая в ближайшие недели США 8 июля 22:45
Умер премьер-министр Кот д'Ивуара Амаду Гон Кулибали Другие страны 8 июля 22:36
SOCAR арендует еще пять автозаправочных станций в Румынии Энергетика 8 июля 22:28
Токаев: К распространителям ложной информации будут применять жесткие меры в Казахстане Казахстан 8 июля 22:23
США приветствуют обсуждение "пятеркой" СБ ООН вопросов контроля над вооружениями США 8 июля 22:16
Изменен график работы автобусов по экспресс-маршрутам Экономика 8 июля 22:05
Пожар произошел на территории Шахдагского национального парка Происшествия 8 июля 22:02
United Airlines может уволить или отправить в отпуск до 36 тыс. сотрудников США 8 июля 21:58
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 8 июля 21:48
Amazon выплатит $134,5 тыс. для урегулирования ситуации с нарушением санкций США США 8 июля 21:41
Facebook учтет не все претензии авторов отчета о соблюдении гражданских прав ИКТ 8 июля 21:26
Михаэль Зиберт: Открытие границ - это шаг, который может только приветствоваться Грузия 8 июля 21:20
Число случаев заражения новым коронавирусом в США превысило 3 млн США 8 июля 21:13
В Турции число выздоровевших от коронавируса приближается к 190 тысячам Турция 8 июля 21:07
Группа иностранных специалистов по COVID-19 прибыла в Азербайджан (ВИДЕО) Общество 8 июля 21:07
SpaceX из-за непогоды отложила запуск группировки спутников Starlink США 8 июля 21:01
Первый вице-президент Мехрибан Алиева дала поручение в связи с решением жилищных проблем семей шехидов (ФОТО) Общество 8 июля 20:43
Рамин Мамедов: Азербайджан воспринимается в мире как государство, способное внести вклад в решение глобальных проблем Политика 8 июля 20:29
SOCAR Turkey удостоена высокой награды в Турции Энергетика 8 июля 20:05
Привлеченные к учениям войска возвращаются в пункты постоянной дислокации - минобороны Азербайджана (ФОТО) Политика 8 июля 20:00
Эксклюзивное интервью с легендарным 88-летним актером и режиссером Тофиком Мирзоевым (ФОТО) Интервью 8 июля 19:59
В Азербайджане расширена территория единовременной помощи в размере 190 манатов Общество 8 июля 19:53
Утренние занятия по гимнастике с AGF (ВИДЕО) Общество 8 июля 19:46
В Геранбойском и Гейгельском районах также будет введен ужесточенный режим карантина Общество 8 июля 19:42
ТКНПЗ Туркменистана объявляет тендер на создание системы электронного документооборота Тендеры 8 июля 19:09
Опубликованы данные двусторонней торговли между Туркменистаном и Италией Бизнес 8 июля 18:59
В Азербайджане внедряется проект, дающий прибыль собственникам сетей Wi Fi ИКТ 8 июля 18:54
Главное управление полиции города Баку о мнимом «нападении» на полицейских (ВИДЕО) Происшествия 8 июля 18:49
В Азербайджане выявлено 542 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 465, скончались 9 человек - Оперативный штаб Общество 8 июля 18:37
Минтекстиль Туркменистана объявляет тендер на закупку компьютерного оборудования и ПО Тендеры 8 июля 18:14
Бакинец - мэр израильского города, победившего коронавирус, дал рекомендации по борьбе с пандемией (ВИДЕО) Общество 8 июля 18:13
Старейшая сеть магазинов одежды Brooks Brothers объявила о банкротстве США 8 июля 18:06
В Китае пять человек погибли в провинции Хубэй в результате схода оползней Другие страны 8 июля 18:01
Туркменбашинский НПЗ обнародовал объем переработанной нефти Энергетика 8 июля 17:53
Шоу сплетен т.н. "Национального совета" продолжается (ВИДЕО) Политика 8 июля 17:48
Должностное лицо Ясамальского муниципалитета задержано с поличным при получении взятки Общество 8 июля 17:48
Литва сохранит контроль на внутренних границах со странами ЕС Европа 8 июля 17:38
Двое погибли и семеро пострадали из-за камнепада в Австрии Европа 8 июля 17:36
В Ираке выявлено наибольшее число инфицированных коронавирусом за сутки с начала пандемии Арабские страны 8 июля 17:35
Распространены видеокадры операции по разоблачению худрука Госоркестра духовых инструментов Лютфи Гадирова Происшествия 8 июля 17:27
Половина платежей за хадж возвращена - Управление мусульман Кавказа Общество 8 июля 17:25
AZAL и Belavia выполнят совместные рейсы по маршруту Баку-Минск Экономика 8 июля 17:21
Британия выдвинет кандидатом на пост главы ВТО бывшего министра внешней торговли Европа 8 июля 17:04
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об исполнении бюджета Госнефтефонда Азербайджана на 2019 год Политика 8 июля 16:58
С завтрашнего дня температура в Баку опустится на 6-8 градусов, ожидается сильный ветер Общество 8 июля 16:57
ГТК увеличил объем поступлений таможенных пошлин в госбюджет Азербайджана Бизнес 8 июля 16:51
За шесть месяцев Турция сократила экспорт ковров на мировые рынки Турция 8 июля 16:47
В Миннацэкономики Казахстана озвучили прогноз по ВВП в 2020 году Казахстан 8 июля 16:42
Мировой спрос на нефть превысит предложение во второй половине 2020 года - Минэнерго США Энергетика 8 июля 16:41
В «Ичеришехер» будет создан новый музей Общество 8 июля 16:38
Дети-экскурсоводы в Доме-музее Гара Гараева (ВИДЕО) Культура 8 июля 16:35
В рамках проекта Всемирного банка Минздрав Грузии закупил 117 тысяч быстрых тестов Грузия 8 июля 16:32
Иран занимает 5-е место в мире по публикации научных статей в области традиционной медицины Общество 8 июля 16:28
В январе-июне Турция незначительно сократила экспорт мебели на мировые рынки Турция 8 июля 16:24
Эльчин Мирзабейли: Именующий себя оппозицией антинациональный совет выступает с позиций Армении Политика 8 июля 16:22
В первом полугодии сократился экспорт электротоваров из Турции Турция 8 июля 16:16
Мэтр телевидения Шаргия Гусейнова: В Германии нет мощных призывов соблюдать карантин. Один раз сказали - народ сделал Социум 8 июля 16:13
Добыча ОПЕК может упасть до самого низкого уровня после ноября 1991 года Энергетика 8 июля 16:11
Россия заинтересована в расширении деятельности на туркменском рынке Бизнес 8 июля 16:11
Президент Южной Кореи сравнил кризис из-за пандемии с землетрясением и цунами Другие страны 8 июля 16:07
Минздрав Азербайджана о лечении на дому граждан, заразившихся COVİD-19 Общество 8 июля 16:07
За шесть месяцев Турция сократила экспорт кожаных изделий Турция 8 июля 16:06
С начало года Турция сократила экспорт в страны-члены ОИС Турция 8 июля 16:05
В январе-мае 2020 года сократился турецкий экспорт в страны ОЧЕС Турция 8 июля 16:05
Румыния зафиксировала самый высокий показатель заражения коронавирусом за сутки Европа 8 июля 15:56
Ангела Меркель призвала найти правильный ответ на вызванный пандемией спад экономики Европа 8 июля 15:55
Сотрудники АПБ Азербайджана пресекли продажу спреда под видом сливочного масла (ФОТО) Общество 8 июля 15:55
Джавид Османов: Называющий себя оппозицией т.н. "Национальный совет" стал инструментом в руках армян Точка зрения 8 июля 15:44
ЕК утвердила планы Германии выделить 500 млрд евро для помощи компаниям из-за COVID-19 Европа 8 июля 15:38
Операции по корпоративным ценным бумагам в Азербайджане многократно увеличились Финансы 8 июля 15:38
В Военной прокуратуре Азербайджана произошли кадровые изменения Общество 8 июля 15:28
Семь человек пострадали при стрельбе в Нью-Джерси США 8 июля 15:27
Еврокомиссия договорилась с фармкомпаниями о поставке лекарств от COVID-19 Европа 8 июля 15:22
Испанская Ibertest заинтересована в расширении сотрудничества с Туркменистаном Туркменистан 8 июля 15:13
Абитуриенты, выбравшие UNEC, за 4 года получат два диплома Общество 8 июля 15:06
В ЕС заявили, что не смогут отказаться от газа и атомной энергетики в ближайшем будущем Европа 8 июля 15:05
Азербайджанский производитель строительных материалов о планах на экспорт в текущем году Бизнес 8 июля 15:04
Испанская Ibertest будет модернизировать туркменские железные дороги Транспорт 8 июля 15:02
Все новости