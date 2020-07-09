«Ливерпуль» в гостях одолел «Брайтон» в матче АПЛ
В матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» оказался сильнее «Брайтон энд Хоув Альбион», передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Встреча прошла в Брайтоне на стадионе «Амекс» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой гостей со счетом 1:3.
В составе победителей забитыми мячами отметились Джордан Хендерсон и Мохаммед Салах, поразивший ворота оппонентов по разу в первом и втором таймах.
У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Леандро Троссард.
После этой победы подопечные Юргена Клоппа набрали 92 очка и сохранили 23-очковый отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити».
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