Футболист "Реала" Марсело получил травму

Защитник мадридского футбольного клуба "Реал" Марсело получил травму ноги, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Марсело получил повреждение приводящей мышцы левой ноги, о сроках восстановления футболиста не сообщается. По информации испанской газеты Marca, бразилец восстановится от повреждения через три недели и пропустит остаток сезона. Марсело сыграл в 15 матчах чемпионата в текущем сезоне, в которых забил один мяч.

"Реал" лидирует в турнирной таблице испанского первенства, набрав в 34 матчах 77 очков, опережая идущую на второй строчке "Барселону", у которой на один матч больше, на одно очко. Подопечные Зинедина Зидана в пятницу примут "Алавес".