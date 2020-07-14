"Реал" одержал восьмую победу подряд в чемпионате Испании по футболу, обыграв "Гранаду"

Футболисты мадридского "Реала" обыграли "Гранаду" в гостевом матче 36-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей голы забили Ферлан Менди (10-я минута) и Карим Бензема (16). У проигравших отличился Дарвин Мачис (50).

"Реал" одержал восьмую победу подряд, последний раз подопечные Зинедина Зидана потерпели поражение 8 марта в гостевом матче против "Бетиса" (1:2). Клуб из Мадрида занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 83 очка в 36 матчах. "Реал" может гарантировать себе победу в первенстве страны за тур до конца, если в следующем матче, который пройдет 16 июля, на своем поле обыграет "Вильярреал".

"Гранада" идет 10-й, имея в активе 50 очков после 36 встреч. В следующем туре клуб 16 июля на выезде встретится с "Мальоркой".

Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.