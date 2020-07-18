"Уэска" вернулась в высший дивизион чемпионата Испании по футболу спустя один сезон

"Уэска" досрочно завоевала путевку в высший дивизион чемпионата Испании по футболу. Команда в матче 41-го тура второго дивизиона разгромила "Нумансию" со счетом 3:0, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Уэска" за тур до конца набрала 67 очков и стала недосягаемой для занимающей третье место "Альмерии", в активе которой 63 очка. Ранее в высшую лигу с первого места вышел "Кадис".

Третья путевка будет разыгрываться в плей-офф между четырьмя командами, занявшими по итогам сезона места с третьего по шестое. Из элиты досрочно вылетели "Эспаньол" и "Мальорка. Второй дивизион точно покинут "Расинг" и "Эстремадура".

"Уэска" во второй раз в истории вышла в высший дивизион. Впервые клуб выступал в Ла лиге в сезоне-2018/19, но занял 19-е место и вылетел. Наивысшим достижением "Уэски" в Кубке Испании является выход в 1/16 финала.