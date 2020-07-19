Футболист "Реала" Азар назвал нынешний сезон худшим в карьере

Полузащитник испанского "Реала" (Мадрид) Эден Азар отметил, что нынешний футбольный сезон стал лично для него худшим в карьере, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Азар перешел в "Реал" летом 2019 года из английского "Челси". Из-за травм 29-летний футболист провел в составе мадридского клуба всего 21 матч в нынешнем сезоне во всех турнирах, забив один мяч и сделав семь голевых передач.

"Были травмы, но я надеюсь, что все позади и следующий год будет лучше, - отметил Азар. - На самом деле это был не такой ужасный год, потому что я смог прийти в такой клуб ["Реал"] и мы выиграли чемпионат Испании в мой первый сезон, я не могу просить большего. Но на индивидуальном уровне это был худший год в моей карьере. Сезон может сложиться удачнее, мы способны выиграть Лигу чемпионов, хотя это будет непросто, потому что нам противостоит "Манчестер Сити" (соперник "Реала" в 1/8 финала Лиги чемпионов - прим. ТАСС).

"Реал" досрочно обеспечил победу в чемпионате Испании сезона-2019/20. Выступая за "Челси", Азар дважды стал чемпионом Англии, один раз - обладателем Кубка Англии и два раза выиграл Лигу Европы. Ранее бельгиец играл за "Лилль", с которым выиграл чемпионат и Кубок Франции.

В составе сборной Бельгии Азар провел 106 матчей, в которых забил 32 мяча и отдал 33 голевые передачи. В 2018 году он вместе с национальной командой стал бронзовым призером чемпионата мира.