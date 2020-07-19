"Зенит" обыграл "Спартак" и вышел в финал Кубка России по футболу

Санкт-петербургский "Зенит" на своем поле со счетом 2:1 обыграл столичный "Спартак" в полуфинале Олимп - Кубка России по футболу. Встреча прошла на "Газпром Арене" в присутствии 7 548 зрителей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе "Зенита" голы забили Артем Дзюба (24-я минута, с пенальти) и Далер Кузяев (45+3). У "Спартака" отличился Александр Соболев (45+1). На 43-й минуте мяч в ворота "Зенита" отправил Самуэль Жиго, однако после использования системы видеоассистента рефери (VAR) гол был отменен из-за офсайда. На 81-й минуте желтую карточку за споры с арбитром получил главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

Эта встреча стала 58-й между командами в официальных турнирах. "Зенит" одержал 23-ю победу, "Спартак" побеждал 19 раз, вничью завершились 16 встреч. Красно-белые последний раз обыгрывали "Зенит" в Санкт-Петербурге 6 мая 2012 года (3:2).

"Зенит" в пятый раз вышел в финал Кубка России, клуб трижды становился победителем (1999, 2010, 2016) турнира и один раз потерпел поражение в заключительной встрече (2002). "Спартак" выигрывал трофей трижды (1994, 1998, 2003) и дважды выходил в финал (1996, 2006).