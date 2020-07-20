"Истамбул Башакшехир" стал чемпионом Турции по футболу

БАКУ /Trend/ - "Истамбул Башакшехир", одолев на своем поле "Кайсериспор", стал чемпионом Турции по футболу за тур до конца чемпионата, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, единственный гол в матче забил Махмут Текдемир на 19-й минуте.

Стамбульский клуб впервые в своей истории стал чемпионом страны.

"Истамбул Башакшехир" теперь является 6-й командой после "Бешикташа", "Фенербахче", "Галатасарая", "Трабзонспора" и "Бурсаспора", ставшей чемпионом Суперлиги.