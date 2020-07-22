Дубль Ибрагимовича принес "Милану" победу над "Сассуоло" в матче чемпионата Италии

"Милан" на выезде со счетом 2:1 переиграл "Сассуоло" в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей дублем отметился Златан Ибрагимович (19-я и 45-я минуты), у проигравших с пенальти отличился Франческо Капуто (42). В компенсированное к первому тайму время полузащитник "Сассуоло" Мехди Бурабия получил вторую желтую карточку и покинул поле. Для 22-летнего голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы этот матч стал 200-м за клуб.

"Милан" продлил беспроигрышную серию в чемпионате до девяти матчей, одержав семь побед. В турнирной таблице клуб занимает пятое место, набрав 59 очков. "Сассуоло" потерпел поражение впервые за девять игр в первенстве, клуб располагается на восьмой строчке, имея в активе 48 очков. В следующем туре миланский клуб примет "Аталанту" 24 июля, "Сассуоло" днем позднее в гостях сыграет с "Наполи".

В другом матче игрового дня "Аталанта" на своем поле обыграла "Болонью" со счетом 1:0.