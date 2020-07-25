"Интер" намерен подписать контракт с Месси в следующем году

Спорт 25 июля 2020 18:00 (UTC+04:00)
"Интер" намерен подписать контракт с Месси в следующем году

Итальянский "Интер" в 2021 году сделает предложение о переходе аргентинскому нападающему испанской "Барселоны" Лионелю Месси. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Sport Mediaset, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Контракт 33-летнего Месси с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. Миланцы рассчитывают заполучить Месси бесплатно по истечении контракта при учете нынешних сложных отношений в клубе.

В завершившемся сезоне аргентинец сыграл за "Барселону" в 42 матчах, забил 30 голов и отдал 26 результативных передач. Он стал лучшим бомбардиром (25) и лучшим ассистентом (22) чемпионата Испании.

Месси является воспитанником "Барселоны", за основную команду которой он дебютировал в 2004 году. 30 июня в матче чемпионата Испании против мадридского "Атлетико" (2:2) Месси забил свой 700-й мяч в карьере (630 голов за "Барселону", 70 голов за сборную Аргентины). В декабре 2019 года он стал обладателем "Золотого мяча" - премии лучшему футболисту года по версии журнала France Football. Всего в его активе шесть таких наград, ранее нападающий становился обладателем приза в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.

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