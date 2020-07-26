Оригинальный рисунок олимпийских колец Пьера де Кубертена продан на аукционе за €185 тыс.

Оригинальный рисунок олимпийских колец основателя современных Олимпийских игр Пьера де Кубертена был разыгран в воскресенье на аукционе, который прошел во французских Каннах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Рисунок был продан за €185 тыс.

Рисунок сделан на белом полотне размером 21х27,5 см и представляет из себя переплетение пяти колец разных цветов. Считается, что кольца символизируют части света: синее кольцо - Европу, желтое - Азию, черное - Африку, зеленое - Австралию и красное - Америку. В официальном справочнике Международного олимпийского комитета (МОК) цвет колец не соотносится с частями света.

Де Кубертен представил кольца в издании "Олимпийское обозрение" в августе 1913 года. Флаг в виде пяти колец планировалось представить общественности во время конгресса МОК в июне 1914 года, но из-за Первой мировой войны мероприятие было отменено. В итоге флаг был представлен перед церемонией открытия Олимпийских игр 1920 года в Антверпене.

В феврале 2020 года российский бизнесмен, глава Международной федерации фехтования Алишер Усманов передал Олимпийскому музею в Лозанне рукопись манифеста Пьера де Кубертена. В декабре 2019 года Олимпийский манифест был куплен на аукционе за $8,8 млн, стартовая цена лота была установлена на отметке $500 тыс. Имя покупателя не сообщалось.

Де Кубертен разработал клятву и эмблему Игр, а также предложил лозунг "Быстрее, выше, сильнее", в его честь названа специальная награда, вручаемая МОК за проявление благородства во время Олимпийских игр. МОК был основан по инициативе де Кубертена в 1894 году, первым президентом организации стал грек Деметриус Викелас. Де Кубертен возглавлял организацию в 1896-1916 и 1919-1925 годах. Первые современные Олимпийские игры состоялись в 1896 году в Афинах.