"Ювентус" девятый раз подряд стал чемпионом Италии по футболу
"Ювентус" выиграл чемпионат Италии по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Туринский клуб гарантировал себе титул за два тура до окончания первенства, обыграв в воскресенье дома "Сампдорию" со счетом 2:0 благодаря голам Криштиану Роналду и Федерико Бернардески.
"Ювентус" по итогам 36 туров набрал 83 очка и стал недосягаем для идущего вторым "Интера" (76 очков).
"Ювентус" стал чемпионом девятый раз подряд и 36-й в истории. Это самый титулованный клуб в итальянском футболе. Также на счету туринцев рекордное количество побед в Кубке (13) и Суперкубке (8) Италии. Кроме того, "Ювентус" был лишен чемпионских титулов сезонов-2004/05 и 2005/06 после коррупционного скандала. В финале Кубка Италии текущего сезона "Ювентус" проиграл "Наполи" в серии пенальти (основное время - 0:0).
На международной арене клуб дважды становился победителем Лиги чемпионов, трижды - Кубка УЕФА, по два раза выигрывал Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок, по разу - Кубок обладателей кубков и Кубок Интертото.
"Ювентус" привел к чемпионству тренер Маурицио Сарри, который возглавил команду перед началом сезона. После перерыва из-за пандемии коронавируса клуб одержал шесть побед в чемпионате, дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение в гостевом матче против "Милана" (2:4).
Лучшим бомбардиром "Ювентуса" в чемпионате является Криштиану Роналду с 31 голом, в списке снайперов Серии А он располагается на втором месте вслед за форвардом "Лацио" Чиро Иммобиле (35 голов).