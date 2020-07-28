Клопп признан лучшим наставником АПЛ

Спорт 28 июля 2020 00:06 (UTC+04:00)
Клопп признан лучшим наставником АПЛ

Наставник футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп признан лучшим тренером сезона в Английской премьер-лиге (АПЛ) по версии Ассоциации тренеров английских лиг (LFA). Об этом сообщает пресс-служба организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Премия, вручаемая лучшему тренеру сезона, носит имя бывшего наставника "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона.

В прошедшем сезоне "Ливерпуль" досрочно стал чемпионом Англии, набрав по итогам турнира 99 очков. Для команды это чемпионство стало первым за 30 лет, отрыв от второго места составил 18 очков. Ливерпульская команда выиграла национальный чемпионат в 19-й раз.

Клопп стал первым в истории немецким тренером, выигравшим титул чемпиона Англии. Специалист возглавил "Ливерпуль" в октябре 2015 года, до этого он работал с дортмундской "Боруссией", с которой дважды стал чемпионом Германии и вышел в финал Лиги чемпионов, и "Майнцем".

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