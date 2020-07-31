СМИ: «Манчестер Сити» давал ложные показания в CAS
«Манчестер Сити» давал ложные показания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу об исключении команды из еврокубков. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает немецкое издание Der Spiegel.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за нарушения правил финансового фэйр-плей дисквалифицировал английский клуб на два года, запретив команде участвовать в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Также клуб был обязан выплатить штраф в размере €30 млн. Однако CAS отменил это решение и сократил штраф до €10 млн.
По информации немецкого издания, существуют доказательства того, что директор клуба Саймон Пирс давал ложные показания в суде, утверждая, что не занимался переводами спонсорских денег.
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