Пилот «Формулы-1» заражен коронавирусом

Пилот «Формула-1» «Рейсинг Пойнт», мексиканский гонщик Серхио Перес заражен коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба чемпионата мира по автогонкам, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Изначально Перес пропустил обязательную пресс-конференцию из-за того, что его первый тест на COVID-19 показал сомнительный результат. Пилот сдал второй анализ, который уже показал положительный результат.

Гонщик не примет участия в Гран-при Великобритании, который состоится на трассе «Сильверстоун» с 31 июля по 2 августа.