Роналду может перейти в «ПСЖ»

Игрок туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может перейти во французский «ПСЖ». Об этом, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Footmercato.

Отмечается, что агент португальца Жорже Мендеш уже провел переговоры со спортивным директором парижан Леонардо.

Напомним, 8 августа с поста наставника черно-белых был уволен Маурицио Сарри. Его место занял Андреа Пирло.