Почеттино является кандидатом на пост главного тренера ФК "Рома"
Бывший главный тренер английского футбольного клуба "Тоттенхэм" Маурисио Почеттино может возглавить итальянскую "Рому". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает издание As.
По информации издания, если 48-летний аргентинский специалист отклонит предложение, руководство римского клуба продолжит сотрудничество с нынешним наставником Паулу Фонсекой. Контракт португальца действует до 30 июня 2021 года.
Последним местом работы Почеттино был "Тоттенхэм", который он возглавлял с мая 2014 года по ноябрь 2019-го. Под руководством аргентинца клуб из Лондона впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов (в сезоне-2018/19), где уступил английскому "Ливерпулю" со счетом 0:2. Также Почеттино вывел команду в финал Кубка английской лиги сезона-2014/15, в котором его подопечные уступили лондонскому "Челси" (0:2).
Аргентинец четыре раза признавался лучшим тренером месяца в чемпионате Англии. Также Почеттино возглавлял английский "Саутгемптон" и испанский "Эспаньол".
"Рома" по итогам сезона заняла пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии и выбыла из Лиги Европы на стадии 1/8 финала.