Футболист "Ювентуса" Матюиди может перейти в "Интер Майами"

Французский полузащитник итальянского "Ювентуса" Блез Матюиди может стать игроком "Интер Майами", который выступает в североамериканской Главной футбольной лиге (MLS). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Sky Sport Italia, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что "Ювентус" намерен омолодить свой состав. Также команду могут покинуть полузащитник Сами Хедира и нападающий Гонсало Игуаин. Матюиди в ближайшее время должен пройти медицинское обследование для перехода в команду из США, владельцем которой является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм.

Матюиди 33 года, он перешел в "Ювентус" в августе 2017 года из ПСЖ. Он является четырехкратным чемпионом Франции, трехкратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка Франции, четырехкратным обладателем Суперкубка Франции, трехкратным обладателем Кубка французской лиги, обладателем Кубка и Суперкубка Италии. В составе сборной Франции он выиграл золото чемпионата мира 2018 года в России, серебро домашнего чемпионата Европы 2016 года.