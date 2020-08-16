Тренер "Лиона" Гарсия заявил, что гордится своими футболистами после выхода в полуфинал ЛЧ

Главный тренер французского футбольного клуба "Лион" Руди Гарсия заявил, что гордится игроками своей команды после победы над английским "Манчестер Сити" в четвертьфинале Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В субботу "Лион" обыграл "Манчестер Сити" со счетом 3:1. Два мяча забил вышедший на замену на 75-й минуте Мусса Дембеле. Французский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые за десять лет.

"Я горжусь своими игроками, - сказал Гарсия. - Мы верили в себя, мы знали, что не являемся фаворитами в матче против топовой команды, но нам удалось забить три мяча и пропустить только один. Мы показали настоящий командный дух. Для Дембеле было разочарованием не попасть в стартовый состав, но я сказал ему, что от него будет очень многое зависеть".

"Вы должны ожидать всего, когда играете с командами [Хосепа] Гвардиолы, но у нас получилось выиграть тактическую битву. Мы обыграли "Ювентус" и "Манчестер Сити" - две команды, способные выиграть Лигу чемпионов. Если мы сохраним этот настрой, то сможем сказать свое слово и в полуфинале", - добавил французский тренер.

"Лион" в полуфинале турнира сыграет с германской "Баварией", в другом матче за выход в финал поборются "Лейпциг" и "Пари Сен-Жермен", также представляющие чемпионаты Германии и Франции. Первенство Франции было приостановлено после 28 сыгранных туров из 38 запланированных, в конце апреля Федерация футбола Франции объявила, что турнир завершен досрочно. "Лион" занял седьмое место.