Австралиец Пиастри выиграл вторую гонку этапа "Формулы-3" в Испании

Австралийский пилот команды Prema Оскар Пиастри стал победителем завершившейся в Испании второй гонки шестого этапа серии "Формула-3", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Второе место занял его соотечественник Алекс Перони из Campos, третьим финишировал итальянец Маттео Наннини (Jenzer Motorsport).

После шести этапов в личном зачете лидирует американец Логан Сарджент из Prema, на счету которого 131 очко. На втором месте идет Пиастри (130), на третьем - новозеландский пилот команды Hitech GP Лиам Лоусон (99).

Следующий этап "Формулы-3" пройдет в Бельгии с 28 по 30 августа.