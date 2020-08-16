Футболист "Манчестер Сити" Кевин де Брёйне признан лучшим игроком сезона АПЛ

Английская премьер-лига (АПЛ) признала полузащитника футбольного клуба "Манчестер Сити" Кевина де Брёйне лучшим игроком сезона-2019/20. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает пресс-служба АПЛ.

В прошедшем сезоне он провел 35 матчей в чемпионате Англии, отметился 13 голами и 20 результативными передачами. Бельгиец повторил рекорд бывшего нападающего "Арсенала" Тьерри Анри по количеству передач за сезон в АПЛ. "Манчестер Сити" стал в прошедшем чемпионате вторым, набрав в 38 матчах 81 очко.

Де Брёйне 29 лет. Он выступает за "Манчестер Сити" с сезона-2015/16 и вместе с командой выиграл дважды чемпионат Англии, один раз - Кубок Англии, четырежды - Кубок английской лиги и один раз - Суперкубок Англии. Помимо "Манчестер Сити" он выступал за бельгийский "Генк", английский "Челси" и немецкие "Вольфсбург" и "Вердер". Он признавался футболистом года в Германии (2015).