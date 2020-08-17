Президент "Барселоны" заявил, что Сетьен покинет пост главного тренера
Кике Сетьен покинет пост главного тренера испанского футбольного клуба "Барселона". Об этом сообщил президент клуба Хосеп Бартомеу, комментарий которого приводит радио COPE, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Сетьен уволен", - сказал Бартомеу.
"Барселона" в пятницу разгромно проиграла германской "Баварии" в матче четвертьфинала Лиги чемпионов со счетом 2:8. В испанском первенстве клуб занял второе место, уступив мадридскому "Реалу" пять очков.
Сетьен возглавил клуб из Каталонии в январе 2020 года.
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