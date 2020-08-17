Почеттино может заменить Гвардиолу в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» рассматривает кандидатуру бывшего наставника «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино в качестве замены Хосепа Гвардиолы, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации The Sun, манкунианцы рассчитывают продлить контракт Гвардиолы, который истекает по окончании следующего сезона, однако сам тренер склоняется к уходу из клуба после того, как истечет его трудовое соглашение.

В связи с этим манчестерский клуб готов обратиться к Почеттино, однако интерес к аргентинскому специалисту также сохраняют «Барселона», «Ювентус» и «Ньюкасл Юнайтед».