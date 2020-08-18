"Интер" и "Севилья" сыграют в финале Лиги Европы
Итальянский футбольный клуб "Интер" обыграл украинский "Шахтер" со счетом 5:0 в матче полуфинала Лиги Европы. Встреча прошла в Дюссельдорфе (Германия), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Мячи забили Лаутаро Мартинес (19-я, 74-я минуты), Данило Д'Амброзио (64) и Ромелу Лукаку (78, 84).
В финале "Интер" сыграет с испанской "Севильей", которая в воскресенье обыграла в полуфинале английский "Манчестер Юнайтед" (2:1).
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