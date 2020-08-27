"Манчестер Сити" готов заплатить за переход Месси €200 млн

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" готов заплатить испанской "Барселоне" €200 млн за аргентинского нападающего Лионеля Месси. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС,сообщает журналист Танкред Палмер.

Английский клуб готовит официальное предложение. Ранее Месси сообщил "Барселоне" о желании уйти. Клуб подтвердил получение уведомления от футболиста.

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26 августа, 23:38

Аргентинский нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси хочет перейти в английский "Манчестер Сити", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В разговоре Месси сказал, что "поговорит с Пепом (тренером Хосепом Гвардиолой - прим. ТАСС), чтобы организовать переход в "Сити".

Ранее Месси сообщил "Барселоне" о желании уйти. Клуб подтвердил получение уведомления от футболиста.

Месси 33 года, он является воспитанником "Барселоны", за основную команду дебютировал в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football. 14 августа "Барселона" с Месси в составе проиграла "Баварии" со счетом 2:8 в 1/4 финала Лиги чемпионов.