"Манчестер Сити" предложит "Барселоне" за Месси €100 млн и трех футболистов

Английский "Манчестер Сити" предложит испанской "Барселоне" в качестве компенсации за переход аргентинца Лионеля Месси €100 млн, а также футболистов Габриэля Жезуса, Бернарду Силву и Эрика Гарсию. Об этом сообщает портал Diario Sport, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее Месси сообщил "Барселоне" о желании уйти. Позднее аргентинская газета "Насьон" со ссылкой на источник из окружения 33-летнего аргентинца сообщила, что игрок намерен перейти в "Манчестер Сити". "Барселона" планирует выручить от сделки €700 млн, которые прописаны в контракте в качестве суммы отступных.

Английский клуб из-за ограничений по финансовому фейр-плей может потратить на трансфер Месси только €100 млн, поэтому руководство команды готово предложить "Барселоне" еще трех игроков - Жезуса, Силву и Гарсию, который является воспитанником каталонского клуба. По информации источника, "Манчестер Сити" оптимистично оценивает возможность трансфера.