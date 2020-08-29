Руководство «Барселоны» отказалось обсуждать с Месси его уход

Руководство каталонской «Барселоны» отказалось обсуждать с нападающим Лионелем Месси детали его ухода из клуба. Об этом сообщает журналист BBC Sport и Diario Sport Гийом Балаге в своем Twitter, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

По информации Балаге, боссы сине-гранатовых готовы встретиться с игроком, но не для того, чтобы обговорить его трансфер. Кроме того, они твердо придерживаются пункта в контракте о выплате отступных в размере 700 миллионов евро.

Ранее 28 августа отец футболиста Хорхе Месси рассказал о будущем сына. Он заявил, что футболист точно не перейдет в ПСЖ, так как трансфер в «Манчестер Сити» уже обговорен.

При этом 27 августа сообщалось, что в «Сити» аргентинец намерен воссоединиться с бывшим партнером по каталонскому клубу, а ныне игроком ПСЖ Неймаром. Месси уже связался с бразильцем.

Разговоры об уходе шестикратного обладателя «Золотого мяча» из каталонского клуба возникли из-за его недовольства ситуацией в команде и участились после разгромного поражения «Барселоны» в 1/4 финала Лиги чемпионов от «Баварии» (2:8). После вылета из турнира сине-гранатовые сменили тренера, причем пришедший на место Кике Сетьена Рональд Куман уже провел встречу с Месси. Контракт футболиста с клубом истекает летом 2021 года.