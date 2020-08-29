"Арсенал" обыграл "Ливерпуль" в матче за Суперкубок Англии по футболу

Футболисты лондонского "Арсенала" в серии пенальти победили "Ливерпуль" в матче за Суперкубок Англии. Встреча прошла на стадионе "Уэмбли" при пустых трибунах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1, в составе "Арсенала" гол забил Пьер-Эмерик Обамеянг (12-я минута), у проигравших отличился Такуми Минамино (73). В соответствии с обновленным из-за пандемии регламентом дополнительные два тайма по 15 минут не назначались. В серии пенальти точнее оказались футболисты "Арсенала" - 5:4.

"Арсенал" принимал участие в матче за Суперкубок на правах победителя Кубка Англии прошлого сезона. "Ливерпуль" в сезоне-2019/20 впервые за тридцать лет выиграл чемпионат Англии.

"Арсенал" в 16-й раз стал обладателем Суперкубка Англии, сравнявшись по количеству побед в турнире с "Манчестер Юнайтед". "Ливерпуль" выигрывал трофей 15 раз, при этом подопечные Юргена Клоппа второй год подряд проиграли в матче за Суперкубок. В 2019 году "Ливерпуль" в серии пенальти уступил "Манчестер Сити" (1:1 - в основное время, 4:5 - по пенальти).