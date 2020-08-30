Месси отказался приезжать на сборы «Барселоны»

Аргентинский нападающий Лионель Месси приблизился к уходу из каталонского футбольного клуба «Барселона». Об этом сообщает журналист RAC1 Жерар Ромеро в своем Twitter, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

По информации Ромеро, Месси отказался приезжать в расположение клуба для медосмотра и сдачи теста на коронавирус и в очередной раз заявил о намерении покинуть клуб. При этом в понедельник, 31 августа, команда должна начать тренировочный сбор на базе.

28 августа сообщалось, что руководство «Барселоны» отказалось обсуждать с Месси его уход. Боссы сине-гранатовых выразили готовность встретиться с игроком, но не для того, чтобы обговорить его трансфер.

Основным претендентом на аргентинца считают английский «Манчестер Сити», однако также 28 августа стало известно, что руководство итальянского «Ювентуса» выходило на связь с Хорхе Месси — отцом нападающего. Туринцы рассказали о мечте создать атакующую связку Месси с португальцем Криштиану Роналду.