"Барселона" готова продать Месси в "Манчестер Сити" за €280 млн

Испанский футбольный клуб "Барселона" готов продать аргентинского нападающего Лионеля Месси в английский "Манчестер Сити" за €280 млн., передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее Месси сообщил "Барселоне" о желании уйти, в числе претендентов называются английский "Манчестер Сити", итальянский "Интер" и французский "Пари Сен-Жермен". "Барселона" заявляла о своей заинтересованности в сохранении Месси в составе.

По информации источника, "Барселона" также готова рассмотреть вариант с обменом игроками и доплатой со стороны английского клуба.

Месси является воспитанником "Барселоны", за основную команду он дебютировал в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football, что является рекордом.