"Манчестер Сити" предлагает Месси пятилетний контракт на сумму €500 млн

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" готов предложить нападающему испанской "Барселоны" Лионелю Месси €500 млн. Об этом сообщает портал Sport.es, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации источника, контракт с 33-летним аргентинцем будет заключен на пять лет. Ежегодная заработная плата футболиста составит €50 млн. Отмечается, что из пяти лет Месси проведет в Английской премьер-лиге (АПЛ) три, после чего в сезоне-2023/24 присоединится к клубу "Нью-Йорк Сити". За переход в Главную футбольную лигу (MLS) он получит бонус в размере €250 млн.

Ранее Месси сообщил "Барселоне" о желании уйти. Каталонцы требовали за трансфер игрока выплату отступных в размере €700 млн, но этот пункт, согласно радиостанции Cadena SER, будет недействительным в случае разрыва соглашения в последнем сезоне. Контракт аргентинца с "Барселоной" рассчитан до 30 июля 2021 года. Позднее газета Mirror сообщала, что "Барселона" готова продать Месси "Манчестер Сити" за €280 млн.