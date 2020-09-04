Тесты на коронавирус футболистов "Атлетико" Косты и Ариаса дали положительный результат

Футболисты испанского "Атлетико" Диего Коста и Сантьяго Ариас заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что футболисты провели отпуск за пределами Мадрида, у обоих болезнь проходит бессимптомно, они находятся на самоизоляции. Футболисты пропустят начало предсезонных сборов.

Новый сезон чемпионата Испании начнется 11 сентября. Подопечные Диего Симеоне проведут первый матч 27 сентября на своем поле против "Гранады".