Месси решил остаться в "Барселоне"

Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси заявил, что продолжит играть за эту команду, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Я собираюсь продолжить работу в "Барсе" и мое отношение не изменится, как бы я ни хотел уйти", - приводит слова аргентинца Goal.com.

"Что я могу сказать, так это то, что я останусь и сделаю все возможное", - отметил Месси.

По словам Месси, он был уверен, что сможет покинуть команду на правах свободного агента. Руководство ссылалось на то, что он - согласно условиям контракта - должен был оповестить о своем желании (покинуть "Барселону") до 10 июня. В таком случае он мог перейти на правах свободного агента. Однако теперь клуб-покупатель должен заплатить за аргентинца отступные.

"И это причина, по которой я продолжу играть в клубе. Президент сказал мне, что единственный способ уйти - это заплатить 700 миллионов евро, что невозможно. Был вариант решить вопрос через суд. Но я бы никогда не пошел в суд против "Барсы", потому что это клуб, который я люблю, который дал мне все с тех пор, как я приехал. Это клуб моей жизни", - сказал Месси.

Как сообщалось, Месси озвучил "Барселоне", игроком которой юридически еще является, решение покинуть ее. Аргентинец пытался воспользоваться пунктом в контракте, который позволял ему расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона. "Барселона", однако, настаивала на том, что соответствующая опция в контракте уже не действительна.

Сумма отступных за Месси составляет 700 млн евро. Ее должны выложить покупатели испанскому клубу, если Месси не сможет добиться статуса свободного агента.

Месси выступает в "Барселоне" с 2004 года, забив 634 мяча в 731 матче. В составе каталонского клуба он выиграл 34 турнира, стал шестикратным обладателем "Золотого мяча".