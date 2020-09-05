Британец Фара побил рекорд мира в часовом беге, пробежав 21 330 м
Британский легкоатлет Мо Фара побил мировой рекорд в часовом беге, пробежав 21 330 метров. Это достижение британец установил на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Ранее рекорд принадлежал Хайле Гебреселассие из Эфиопии, он установил его 27 июня 2007 года на Гран-при Остравы. Тогда Гебреселассие за час пробежал 21 285 метров.
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