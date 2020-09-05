Наставник «Монако» Ковач заразился коронавирусом
Наставник «Монако» Нико Ковач заразился коронавирусом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Lequipe в Twitter.
Также среди инфицированных оказался вратарь Бенжамен Леконт.
Спортсмен и тренер не присутствовали на товарищеском матче против «Ниццы». Сейчас они находятся на самоизоляции.
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