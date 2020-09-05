Криштиану Роналду пропустит матч Лиги наций с хорватами из-за укуса пчелы

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не сыграет в домашнем матче первого тура группового раунда Лиги наций с командой Хорватии из-за укуса пчелы. Об этом сообщил главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш, комментарий которого приводит портал Football Italia, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Матч между командами Португалии и Италии должен состоятся в субботу.

"Я очень сомневаюсь, что с ним все будет в порядке, - сказал Сантуш. - Он провел хорошую тренировку, но вдруг в среду один из его пальцев на ноге покраснел так, как после укуса пчелы. Надо подождать, не знаю, сколько времени займет его восстановление".

По информации портала, Роналду не тренировался несколько дней.