UFC отменил два поединка на турнире в Лас-Вегасе из-за коронавируса у бойцов

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) отменил два поединка на турнире в Лас-Вегасе из-за выявления коронавируса у бойцов. Об этом сообщает пресс-служба организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Турнир проходит в ночь на воскресенье. Отменены поединки Тияго Мойзес (Бразилия) - Джалин Тернер (США) и Александр Романов (Молдавия) - Маркус Рожерио (Бразилия).

В главном поединке турнира встретятся Алистер Оверим (Нидерланды) - Аугусто Сакаи (Бразилия).