UFC отменил два поединка на турнире в Лас-Вегасе из-за коронавируса у бойцов
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) отменил два поединка на турнире в Лас-Вегасе из-за выявления коронавируса у бойцов. Об этом сообщает пресс-служба организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Турнир проходит в ночь на воскресенье. Отменены поединки Тияго Мойзес (Бразилия) - Джалин Тернер (США) и Александр Романов (Молдавия) - Маркус Рожерио (Бразилия).
В главном поединке турнира встретятся Алистер Оверим (Нидерланды) - Аугусто Сакаи (Бразилия).
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