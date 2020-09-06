Команда "Формулы-1" "Рено" со следующего сезона сменит название на "Альпин"

Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Рено" в следующем сезоне будет называться "Альпин". Об этом сообщает пресс-служба команды, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Также сменится и цвет болидов команды, он будет выполнен по большей части в синем цвете.

"Альпин" - это красивый бренд, мощный и яркий, который вызывает улыбку на лицах своих поклонников. Мы предлагаем бренд мечты наряду с самыми большими именами для захватывающих автомобильных гонок. "Альпин" также привнесет свои ценности в паддок: элегантность, изобретательность и дерзость", - сказал директор компании "Рено" Лука де Мео.

В следующем сезоне пилотами команды "Альпин" будут француз Эстебан Окон и двукратный чемпион "Формулы-1" испанец Фернандо Алонсо.