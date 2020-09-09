Сборная Франции обыграла Хорватию в Лиге наций

В матче второго тура группового этапа Лиги наций сборная Франции обыграла Хорватию, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

Встреча прошла в Париже на стадионе «Стад де Франс» при пустых трибунах и завершилась победой подопечных Дидье Дешама со счетом 4:2.

В составе победителей забитыми мячами отметились Антуан Гризманн, Дайо Упамекано, Оливье Жиру и Доминик Ливакович, поразивший собственные ворота.

У проигравшей команды голы на свой лицевой счет оформили Деян Ловрен и Йосип Брекало.

После этой победы действующие чемпионы мира набрали шесть очков и возглавили свой квартет.