Сборная Франции обыграла Хорватию в Лиге наций
В матче второго тура группового этапа Лиги наций сборная Франции обыграла Хорватию, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.
Встреча прошла в Париже на стадионе «Стад де Франс» при пустых трибунах и завершилась победой подопечных Дидье Дешама со счетом 4:2.
В составе победителей забитыми мячами отметились Антуан Гризманн, Дайо Упамекано, Оливье Жиру и Доминик Ливакович, поразивший собственные ворота.
У проигравшей команды голы на свой лицевой счет оформили Деян Ловрен и Йосип Брекало.
После этой победы действующие чемпионы мира набрали шесть очков и возглавили свой квартет.
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