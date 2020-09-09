Футболист сборной Испании Траоре может перейти из "Вулверхэмптона" в "Ювентус"

Итальянский футбольный клуб "Ювентус" заинтересован в услугах нападающего сборной Испании Адама Траоре, выступающего за английский "Вулверхэмптон", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации источника, услуги Траоре предложил "Ювентусу" агент игрока Жорже Мендеш. Основной проблемой при переходе может стать трансферная цена 24-летнего нападающего, которая составляет не менее €70 млн. Мендеш работает над поиском решения проблемы, а "Ювентус" взял паузу на размышления. Переход может осуществиться лишь при уходе из туринского клуба бразильского форварда Дугласа Косты и итальянского полузащитника Федерико Бернардески.

Траоре - воспитанник испанской "Барселоны", за "Вулверхэмптон" он выступает с 2018 года, до этого форвард играл за английские "Астон Виллу" и "Мидлсбро". В прошедшем сезоне Траоре провел 54 матча в составе "Вулверхэмптона" во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 12 результативных передач.

В августе Траоре во второй раз получил вызов в расположение сборной Испании, но не смог сыграть за национальную команду из-за заражения коронавирусом. В прошлый раз он не сумел выйти на поле из-за травмы.