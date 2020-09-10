Старт сезона Ла Лиги перенесен на день

Старт нового сезона чемпионата Испании перенесен на сути. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Football Espana.

Первым матчем нового сезона Ла Лиги должен был стать поединок «Гранды» и «Атлетика», который был запланирован на 11 сентября.

Однако такая дата не устроила Королевскую испанскую футбольную федерацию, которая подала апелляцию и выиграла ее. Стоит отметить, что президент Ла Лиги Хавьер Тебас заинтересован в проведении матчей вечерами вторника и пятницы, однако это не поддерживают в Федерации.

Матч «Гранада» — «Атлетик» перенесли на 12 сентября, а игру между «Алавесом» и «Бетисом» сдвинули на 13 сентября.