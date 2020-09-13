Льюис Хэмилтон одержал 90-ю победу в "Формуле-1"

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Тосканы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Шестикратный чемпион мира выиграл 90-ю гонку в карьере, до повторения рекорда немца Михаэля Шумахера ему осталась одна победа.

В паузе между этапами завершилась сага о том, где продолжит карьеру четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель. Еще перед началом сезона было объявлено, что немец в конце года покинет команду "Феррари", поскольку не смог договориться о новом контракте. Практически сразу после этого СМИ стали сообщать, что Феттель договорился о переходе в команду "Рейсинг Пойнт", которая со следующего сезона будет именоваться "Астон Мартин". И вот 10 сентября эта информация получила подтверждение - Феттель подписал контракт "на следующий сезон и дальше" и заменит в коллективе мексиканца Серхио Переса, контракт с которым будет досрочно расторгнут.

Гран-при Тосканы проходил на итальянской трассе "Муджелло", которая принадлежит "Феррари". Для итальянского коллектива прошедший этап стал 1000-м в "Формуле-1", и отметить юбилей на собственном треке во многом позволила пандемия, из-за которой календарь сезона серьезно перекроили, добавив несколько совершенно новых для чемпионата трасс. При этом Гран-при Тосканы стал первым в нынешнем сезоне этапом, который прошел при зрителях, - на трибуны ежедневно пускали около 3 тыс. болельщиков. Вот только поводов для радости итальянским поклонникам "Формулы-1" "Феррари" предоставила немного.

Команда полностью провалила два предыдущих этапа: в Бельгии и Феттель, и монегаск Шарль Леклер финишировали за пределами топ-10, на Гран-при Италии немец сошел из-за проблем с тормозами, а его партнер попал в серьезную аварию. Результаты "Феррари" в свободных практиках Гран-при Тосканы не вселили надежду в болельщиков, несмотря на то, что в одной из них Леклер занял третье место. Феттель при этом все три раза оказывался за пределами первой десятки.

Квалификация для "Феррари" сложилась неплохо, правда, только для одного из гонщиков - Леклер показал пятый результат, тогда как Феттель стал 14-м. Первое место уже в седьмой раз в нынешнем сезоне занял Хэмилтон, который опередил партнера по команде Валттери Боттаса на 0,059 секунды. При этом финн показывал лучшее время во всех трех свободных заездах, но в квалификации шестикратный чемпион мира сказал свое слово. Третьим стал нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл".

Россиянин Даниил Квят из "Альфа Таури" во второй раз в сезоне опередил в квалификации партнера по команде француза Пьера Гасли, который неожиданно для всех стал победителем прошлой гонки в Монце. Россиянин показал 12-й результат и вполне мог пробиться в финальный сегмент, если бы не ошибся на своем последнем быстром круге. Гасли же и вовсе не смог выйти из первого сегмента, став только 16-м.