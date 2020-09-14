"Марсель" впервые с 2011 года обыграл "Пари Сен-Жермен"

"Марсель" на выезде оказался сильнее "Пари Сен-Жермен" в матче третьего тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Единственный мяч забил Флорьян Товен (31-я минута). В компенсированное к матчу время футболисты устроили потасовку, в итоге красные карточки получили игроки ПСЖ Левен Кюрзава, Леандро Паредес и Неймар, у "Марселя" судья удалил Джордана Амави и Дарио Бенедетто.

"Марсель" не мог победить ПСЖ с 28 ноября 2011 года, тот матч завершился со счетом 3:0, после этого клубы провели 21 матч во всех турнирах, в которых "Марсель" сумел свести вничью лишь три игры.

ПСЖ в двух матчах в чемпионате потерпел два поражения. "Марсель" одержал вторую кряду победу. 16 сентября ПСЖ дома сыграет с "Мецем" в перенесенном матче первого тура. "Марсель" также в перенесенной игре встретится на своем поле с "Сент-Этьеном" днем позднее.

Результаты других матчей игрового дня: "Лилль" - "Мец" - 1:0; "Анже" - "Реймс" - 1:0; "Дижон" - "Брест" - 0:2; "Лорьян" - "Ланс" - 2:3; "Ним" - "Ренн" - 2:4; "Монако" - "Нант" - 2:1.