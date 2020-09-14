Де Брёйне: "Ливерпуль" вновь может стать чемпионом Англии по футболу
Футбольному клубу "Ливерпуль" по силам вновь стать победителем чемпионата Англии. Такое мнение высказал полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брёйне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Считаю, "Ливерпуль" может вновь достичь чемпионского уровня. Не думаю, что нужно обновлять команду, чтобы получить прежнюю мотивацию. Но я не знаю, как они себя чувствуют, давайте посмотрим", - сказал де Брёйне.
В прошлом сезоне "Ливерпуль" впервые за 30 лет стал чемпионом страны. В первом туре нового сезона подопечные Юргена Клоппа победили "Лидс" со счетом 4:3. В следующем матче команда сыграет в гостях с "Челси" 20 сентября.
Питер Тейс: ЕС должен незамедлительно предпринять шаги против политики Армении по незаконному заселению Нагорного Карабаха
Лента новостей
В Азербайджане за сутки выявлено 155 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 149 человек - Оперативный штаб
В Азербайджане более 5 тыс. кандидатов набрали высокие баллы на конкурсе по приему учителей на работу